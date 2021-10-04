Милан, Италия, 4 октября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. 4 октябряWhoScoredопубликовал символическую сборную седьмого тура итальянской Серии А сезона 2021/22. В сборную вошли сразу три футболиста «Милана»: Тео Эрнандес (7.7), Давиде Калабрия (7.5) и Сандро Тонали (8.8).

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

3октября «Милан» в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» одержал победу над «Аталантой» со счетом 3:2. Результативными действиями в составе «россонери» отметились Давиде Калабрия (гол), Сандро Тонали (гол), Тео Эрнандес (результативная передача) и Рафаэл Леау (гол).

На данный момент «Милан» с шестью победами и девятнадцатью очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта», набрав одиннадцать очков, опустилась на восьмую строчку.