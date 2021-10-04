Москва, 4 октября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. В экономике Белоруссии наблюдается краткий рост, который закончится с введением в действие полного пакета санкций против официального Минска и с периодом закупки энергоносителей. Об этом 4 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

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«Сегодняшнее состояние белорусской экономики очень противоречиво. С одной стороны, действительно экономика подымается, но очень избирательно — экспортные отрасли», — заявил эксперт.

«Экспорт растёт. Сейчас, к осени, в республике наблюдается даже положительное сальдо. Это хорошо — у республики будут какие-то деньги. К зиме обычно оно меняется, потому что нужно платить за энергоносители», — заявил политолог.

«Напомню, что против Белоруссии введены санкции. Вводится пакет санкций глобальный. Он закрывает для Белоруссии целые рынки, в частности, для нефтепродуктов и калийных удобрений. Для Белоруссии закрывается очень важная для нее часть рынков, и что еще важно — разрушается часть логистических цепочек по поставкам экспортных товаров. Имею в виду порты в странах Прибалтики, в странах Евросоюза», — отметил Суздальцев.

«Это существенно ударит по белорусскому экспорту, и сейчас в Белоруссии ломают голову над тем, как выйти выход из этой ситуации», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии нижней палатой парламента одобрен законопроект о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Белоруссии.