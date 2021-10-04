Менло-Парк, США, 4 октября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Состояние основателя компании Facebook Марка Цукерберга в течение дня сократилось на $6,4 млрд на фоне глобального сбоя в работе социальной сети, сообщает журнал Forbes.

JD Lasica Марк Цукерберг

Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

По состоянию на 22:19 мск, стоимость акций компании Facebook снизилась на 5,24%. Отмечается, что в результате этого Цукерберг опустился с четвёртой на шестую позицию в списке богатейших людей мира.

Напомним, в понедельник, 4 октября, произошёл масштабный сбой в работе социальной сети Facebook, а также принадлежащих компании сервиса Instagram и мессенджера WhatsApp. Неполадки не удаётся устранить до настоящего времени.