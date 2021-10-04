Вологда, 4 октября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Жительница Череповца лишилась более 74 тысяч рублей, сообщив данные своей карты в соцсети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД.

Martinsson Serg Соцсеть

По данным ведомства, 58-летняя женщина получила от подруги сообщение в соцсети, в котором та сообщила о госвыплате в четыре тысячи рублей из-за введения антиковидных ограничений. Затем собеседница предложила помощь в получении средств и попросила назвать 12 последних цифр номера банковской карты. В итоге со счета исчезло больше 74 тысяч рублей. Позже выяснилось, что переписку с потерпевшей вели мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии за неделю отдали мошенникам 10 млн рублей.