Вашингтон, 4 октября, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Китай должен прекратить военное, дипломатическое и экономическое провокационное давление в отношении Тайваня, заявила 4 октября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Iecs США и Китай

По её словам, США «обеспокоены провокационными военными действиями Китая».

«Мы по-прежнему обеспокоены провокационными военными действиями Китайской Народной Республики вблизи Тайваня, которые дестабилизируют обстановку, создают риск и подрывают мир и стабильность в регионе», — заявила Псаки.

«Мы глубоко заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе. Поэтому мы продолжим оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточной обороноспособности», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

При этом Псаки вновь заявила, что обязательства США перед Тайванем «незыблемы и способствуют поддержанию мира и стабильности как по обе стороны Тайваньского пролива, так и во всём регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 октября официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила Вашингтону решительный протест из-за заявлений Белого дома о поддержке военного потенциала Тайваня.