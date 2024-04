Вашингтон, 4 октября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Японо-американская инди-рок исполнительница Mitski должна вернуться с новым синглом в ближайшее время, информирует портал NME.

Музыка

Музыкантша, чьим последним альбомом является «Be The Cowboy» 2018 года, представит новый сингл во вторник на своем канале YouTube. Это будет ее первый материал с момента выхода ее пятого альбома, помимо саундтрека к графическому роману «This Is Where We Fall» ранее в 2021 году и ее сингла 2020 года с Allie X «Susie Save Your Love».

Напомним, что в июне 2019 года Mitski пришлось заверить поклонников, что она не бросает музыку после того, как объявила, что шоу в том месяце станет ее «последним концертом на неопределенный срок».