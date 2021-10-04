Вашингтон, 4 октября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Данные полутора миллиардов пользователей Facebook выставлены на продажу в даркнете, сообщает 4 октября Privacy Affairs.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе Facebook произошёл сбой по всему миру. Также проблемы наблюдаются в сервисах компании Instagram, WhatsApp и FacebookMessenger.

Позже сбой произошёл в работе TikТok, Google, Amazon. Из-за возросшей нагрузки наблюдались некоторые проблемы у Telegram.