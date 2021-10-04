Москва, , 23:12 — REGNUM Мечты о завоевании Россией Арарата и Карской области Турции и включении их в состав армянского государства не соответствуют реалиям. Об этом 4 октября заявил кореспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

Гора Арарат Diego Delso

«Желания Маргариты Симоньян, высказанные ею в программе Соловьева, по поводу возвращении Арарата армянам понятны, но имеют мало отношения к реальности. Такое уже было в нашей истории — на пике своего могущества Российская империя отвоевывала Карскую область и Арарат», — заявил эксперт.

«Как показывает практика ХХ века, завоевывать какие-то земли для других национальных государств у России получалось успешно. Не получалось потом получить благодарность от этих национальных государств, как и какие-нибудь дивиденды. Сплошная неблагодарность с их стороны», — заявил политолог.

Напомним, Турция стремится закрепить свои позиции в Карабахе, чтобы в дальнейшем распространить свое влияние и даже установить протекторат над всем Закавказьем.