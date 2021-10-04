Лондон, 4 октября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Вокалист Дэйв Гаан из Depeche Mode объявил о своем третьем полноформатном сотрудничестве с Soulsavers (он же Rich Machine). На новом альбоме «Imposters» представлены каверы на песни Пи Джея Харви, Нила Янга, Кэт Пауэр, Чарли Чаплина, Марка Ланегана, Джина Кларка и многих других. Запись выходит 12 ноября на лейбле Columbia.

Fullsong.it Depeche Mode

«Когда я слушаю песни других людей — что более важно, то, как они их поют и интерпретируют слова, — я чувствую себя как дома», — сказал Дэйв Гаан в пресс-релизе. «Я отождествляю себя с этим. Это утешает меня больше, чем что-либо другое. На пластинке нет ни одного исполнителя, который бы меня не тронул».

«Imposter» следует за «The Light the Dead See» 2012 года и «Angels & Ghosts» 2015 года.