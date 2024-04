Каракас, 4 октября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Венесуэльская электронная исполнительница Arca поделился первыми новостями о своем грядущем альбоме под названием «Kick ii», выпустив первую песню с предстоящего релиза. Согласно информации портала The Line Of Best Fit, над новым треком «Born Yesterday» с Arca работала австралийская певица Sia.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Следуя релизу сингла «Incendio» на прошлой неделе, венесуэльская исполнительница представила обществу свой совместный трек с популярной австралийской певицей Sia, которая поделилась своим голосом в песне «Born Yesterday», которая войдет в альбом «Kick ii». Он станет продолжением прошлогоднему номинананту на «Грэмми» «Kick i».

В новой пластинке будет представлено 12 треков, он будет выпущено 3 декабря на лейбле XL Recordings.