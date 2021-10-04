Таллин, , 22:59 — REGNUM Эстонское государство не будет заниматься госрегулированием цен на электроэнергию, так как это противоречит принципам рыночной экономики. Об этом министр юстиции и экс-глава Минфина Эстонии Марис Лаури сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Электроэнергия Forbes.ru

В рыночной экономике, подчеркнула министр, цены всегда в конце концов достигают точки равновесия, пусть иногда и через весьма большие колебания. В то же время, написала она, в плановой экономике, когда цену назначают «дешевой», производитель не заинтересован производить в достаточном количестве, а потребитель доплачивает за низкую цену временем, нервами и услугами, вследствие чего «дешевая» цена может стать довольно высокой.

Не говоря еще и о том, отметила Лаури, что большинство жителей не смогут купить «дешевый» товар, так как его попросту не будет. Госрегулирование цен она связала с практикой времен СССР и поэтому сделала вывод о том, что такие идеи противоречат интересам нынешней Эстонии.

«Если кто-то хочет целенаправленно принимать решения, которые неизбежно приведут к экономическому и политическому хаосу, то стоит спросить, зачем нужна такая цель. Безусловно, никакой любви к людям или Эстонии в ней нет», — резюмировала министр.