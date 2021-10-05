5 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Георгий Балаков, , 10:16 — REGNUM Деятельность системных либералов во власти в очередной раз стала предметом обсуждения в Telegram. На этот раз главным героем дискуссий стал министр финансов России Антон Силуанов. По мнению популярных телеграм-каналов, чиновник препятствует тому, чтобы финансовые резервы страны были направлены на развитие реальной экономики и не лежали без дела. И действия эти, если верить авторам публикации, чреваты серьезными проблемами для российской экономики.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Антон Силуанов хочет на законодательном уровне закрепить изъятие 7 трлн рублей из экономики, о котором мы писали на прошлой неделе. Министерство финансов выдвинуло инициативу, согласно которой планка ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ), сверх которой деньги можно вкладывать в развитие экономики, будет повышена с 7% до 10% от ВВП», — написал телеграм-канал «Незыгарь».

Автор публикации сообщил, что ценой невероятных усилий правительству ранее удалось согласовать выделение из ФНБ 2,5 трлн рублей до 2024 года включительно на финансирование перспективных проектов развития страны. Но, судя по всему, этим всё и ограничится.

Анализируя цифры из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, можно увидеть, что к концу 2024-го объем ФНБ составит 23,267 трлн рублей, из которых ликвидная часть — 15,356 трлн рублей. В это же время номинальный объем ВВП прогнозируется на уровне в 151,513 трлн рублей. То есть, ликвидная часть составит ровно 10% от ВВП с отклонением на уровне — 0,1%, проанализировал финансовые прогнозы ТГ-канал.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Складывается такое ощущение, что в Минфине высчитывали эти цифры даже не калькулятором, а столбиком. Примерно также, как «великие державы» расчерчивали границы колоний на африканском континенте. Теперь по этим ровным линиям проходят границы современных государств. Вывод здесь только один. Ведомство Силуанова намерено законодательно протащить пункт, согласно которому в 2022—2024 гг. ни копейки свыше 2,5 трлн рублей из ФНБ взять будет невозможно», — написал автор поста.

Из приведенных рассуждений «Незыгарь» делает вывод, что 7 трлн рублей останутся «замороженными», а фактически будут вложены в иностранные активы. В этой связи автор публикации задаётся вопросом, зачем всё это нужно Минфину и сам же отвечает на него.

«И здесь мы должны открыть рекомендации МВФ, которые были даны системным либералам еще в конце 2019 года (тогда Силуанов занимал должность первого вице-премьера): «Cредства ФНБ следует продолжать инвестировать в зарубежные активы и после достижения ликвидной частью фонда порога в 7% ВВП. Любое использование ресурсов ФНБ внутри страны должно быть ограничено жесткими лимитами и строгими правилами управления фондом, обеспечивающими эффективный отбор проектов и рыночную доходность вложений». Пожалуй, от дальнейших комментариев следует воздержаться», — подытоживает «Незыгарь».

О вреде проводимой правительственными либералами политики высказывается также и телеграм-канал «Друид». По его информации, несмотря на структурное давление на Силуанова и некоторых других системных либералов, они продолжают играть свою игру. При этом её непопулярность и невыгодность для экономики страны всё более ощутима, что не способствует росту доверия экономической политике государства.

«Антон Силуанов продолжает гнуть свою линию и убеждать руководство страны в необходимости инвестирования денег в зарубежные фонды, от которых, очевидно, некоторые (не будем указывать пальцем) получают «кэшбек», что в переводе на русский — откат», — написал «Друид».

Здание Министерства финансов России Ludvig14

Примечательно, но в расширенный «список Магнитского», правки в который внес Конгресс США, не попал ни один либерал. Ранее на это обстоятельство обратил внимание телеграм-канал «Новый век». На фоне действий Силуанова обстоятельство это заиграло новыми красками, наводя общественно-политические сообщества Telegram на различные мысли.

«Но важно уже не то, почему некоторые фигуры вошли в список, а то, почему в этом списке нет других топовых фигур — именно такие вопросы задают в последнее время компетентные органы. Почему, например, не попали в список Антон Силуанов, Алексей Кудрин, Андрей Белоусов с Анатолием Чубайсом? Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что история со списком 35 высвечивает в российской элите «пятую колонну»: четко выделяется круг «как минимум потенциальных предателей», — написал «Новый век».

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