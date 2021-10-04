Йошкар-Ола, 4 октября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. В Марий Эл ликвидируют государственное унитарное казенное предприятие республики «Лечебно-оздоровительный комплекс «Лесная сказка». Соответствующее постановление правительства республики подписал глава региона Александр Евстифеев.

Https://vk.com/skazkamari12 Лесная сказка

Министерству образования и науки региона поручено организовать ликвидационную комиссию предприятия и осуществить процедуру ликвидации в соответствии с законодательством РФ.

Контролировать исполнение документа также будет минобразования республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года в Марий Эл провели совещание о мероприятиях по финансовому оздоровлению испытывающих проблемы предприятий. В числе прочего, обсуждалась и ситуация с «Лесной сказкой». На тот момент кредиторская задолженность предприятия составляла 28 млн рублей.

«Надо четко понимать наши движения, потому что люди должны получать заработную плату в полном объеме. Кроме того, необходимо ликвидировать задолженность перед ресурсоснабжающими организациями», — говорил глава Марий Эл.

Позднее стало известно, что комплекс решено выставить на торги.

Отметим, в настоящее время в картотеке арбитражных дел опубликовано 11 исковых заявлений, ответчиком по которым является «Лесная сказка». По трем искам ответчиком выступает минобразования республики, но они также касаются задолженностей санатория.

Напомним, комплекс «Лесная сказка» расположен рядом с поселком Сурок Медведевского района Марий Эл, в экологически чистой зоне, в 30 км от Йошкар-Олы. В состав комплекса входят санаторий для взрослых и детей и детский оздоровительный лагерь с одноименным названием. Рядом находится озеро «Лесное» и хвойно-лиственный лесной массив. Комплекс существует около 45 лет.