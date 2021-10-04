Таллин, 4 октября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. В понедельник, 4 октября, на домашней странице государственного Фонда интеграции Эстонии integratsioon. ee началась онлайн-регистрация на бесплатные курсы эстонского языка. Об этом сообщил портал фонда.

Kurious Эстония

Для регистрации откроется 41 учебная группа, где начать или продолжить бесплатное изучение эстонского языка сможет 510 человек. Зарегистрироваться на курсы могут взрослые в возрасте от 18 лет при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID постоянного жителя Эстонии.

Курсы эстонского языка будут проводиться как в контактной форме, так и онлайн. В контактном обучении можно будет принять участие на 28 курсах в Таллине, Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ. В онлайн-форме обучение пройдет на 13 курсах, в которых можно будет принять участие из любой точки Эстонии.

Курсы объемом 120 академических часов пройдут с 11 октября по 31 декабря нынешнего года. На домашней странице Фонда интеграции можно ознакомиться с расписанием занятий, правилами регистрации на курсы, а также пройти тест на знание эстонского языка