Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Верховный суд США 4 октября разрешил Нью-Йорку взыскать с производителей и распространителей опиоидов $200 млн для покрытия расходов штата в связи со смертельным опиоидным кризисом, сообщает Reuters.

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Судьи отказались рассматривать апелляцию двух торговых групп, представляющих дистрибьюторов лекарств, а также подразделения британской фармацевтической компании Mallinckrodt.

Противниками закона выступили Ассоциация за доступные лекарства, членами которой являются производители лекарств Teva Pharmaceutical Industries и Mallinckrodt, и Альянс дистрибьюторов здравоохранения, представляющий оптовых дистрибьюторов.

В альянс входят три крупнейших дистрибьютора опиоидов в США — McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health. В июле они предложили выплатить $21 млрд для урегулирования судебных исков, обвиняющих их в разжигании опиоидного кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, американская фармакологическая компания Purdue Pharma признала себя виновной по уголовным обвинениям, взяв на себя ответственность за свою роль в эпидемии опиодной зависимости в США.