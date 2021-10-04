Лондон, 4 октября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. 25-летний скоростной форвард лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Тимо Вернер может продолжить карьеру в Испании. По словам издания «Чемпионат», Вернером интересуется мадридское «Атлетико».

Granada Тимо Вернер

В текущем сезоне Тимо Вернер принял участие в восьми матчах «Челси», в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Астон Виллы» и «Саутгемптона» и одной результативной передачей.

Вернер перешел в «Челси» 1 июля 2020 года из «Ред Булл Лейпцига» за 53 миллиона евро. На данный момент transfermarktоценивает форварда в 65 миллионов евро. Соглашение футболиста сборной Германии с «пенсионерами» рассчитано до конца сезона 2024/25.