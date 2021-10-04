Вашингтон, 4 октября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. В администрации президента США внимательно следят за ситуацией со сбоем в работе крупнейших интернет-ресурсов. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

(сс) The White House Джен Псаки

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«Мы осведомлены о ситуации и мониторим её», — сказала она.

Более подробных комментариев пресс-секретарь давать не стала.

Напомним, в понедельник, 4 сентября, произошёл глобальный сбой в работе популярных социальных сетей и мессенджеров, а также многих других крупнейших интернет-ресурсов. Полностью устранить неполадки не удаётся до сих пор.