Белый дом следит за ситуацией с глобальным сбоем в сети
Вашингтон, 4 октября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. В администрации президента США внимательно следят за ситуацией со сбоем в работе крупнейших интернет-ресурсов. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
(сс) The White House
Джен Псаки
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«Мы осведомлены о ситуации и мониторим её», — сказала она.
Более подробных комментариев пресс-секретарь давать не стала.
Напомним, в понедельник, 4 сентября, произошёл глобальный сбой в работе популярных социальных сетей и мессенджеров, а также многих других крупнейших интернет-ресурсов. Полностью устранить неполадки не удаётся до сих пор.