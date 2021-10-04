Вашингтон, 4 октября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Военное ведомство США приняло решение форсировать разработку наземного высокоточного оперативно-тактического ракетного комплекса и ракеты нового поколения Precision Strike Missile (PrSM», сообщает 4 октября пресс-служба Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Отмечено, что по данному вопросу с корпорацией Lockheed Martin заключено соглашение о дополнительном финансировании разработки на $62 млн с условием завершения работ к 2023 году.

Ранее Пентагон заключил с Lockheed Martin соглашение по разработке ракеты Precision Strike Missile (PrSM) версии 2.0. Программа Precision Strike Missile (PrSM), стартовавшая в США в 2017 году, направлена на создание высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения с дальностью действия до 499 км, но позднее, с учетом выхода США из ДРСМД, дальность нарастили до 700−750 км.

При этом заявлено о планах создать боеприпас, развивающий скорость свыше 5 Махов.