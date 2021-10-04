Архангельск, , 22:42 — REGNUM Председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева отказалась от мандата депутата Госдумы, который перешел к ней от губернатора региона Александра Цыбульского.

Екатерина Прокопьева Dvinanews.ru

Согласно постановлению ЦИК РФ, мандат депутата Госдумы передан депутату облсобрания Михаилу Кислякову.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам Единого дня голосования, в Государственной Думе Архангельскую область будут представлять Елена Вторыгина и Александр Спиридонов, победившие в одномандатных округах, и директор ООО «АСЭП» Григорий Шилкин, который проше в Госдуму по списку партии «Новые люди».

Справка:

Михаил Кисляков родился 18 ноября 1975 года в посёлке Красное (НАО). Окончил Северный Государственный медицинский университет по специальности «менеджмент». С 2003 года является председателем Сельскохозяйственного кооператива «Заполярье».