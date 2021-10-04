Спикер Архангельского облсобрания отказалась от мандата в Госдуме
Архангельск, 4 октября, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева отказалась от мандата депутата Госдумы, который перешел к ней от губернатора региона Александра Цыбульского.
Согласно постановлению ЦИК РФ, мандат депутата Госдумы передан депутату облсобрания Михаилу Кислякову.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам Единого дня голосования, в Государственной Думе Архангельскую область будут представлять Елена Вторыгина и Александр Спиридонов, победившие в одномандатных округах, и директор ООО «АСЭП» Григорий Шилкин, который проше в Госдуму по списку партии «Новые люди».
Справка:
Михаил Кисляков родился 18 ноября 1975 года в посёлке Красное (НАО). Окончил Северный Государственный медицинский университет по специальности «менеджмент». С 2003 года является председателем Сельскохозяйственного кооператива «Заполярье».