Лондон, 4 октября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Британская рок-группа Coldplay записала коллаборацию с американской поп-певицей Селеной Гомез из их грядущего полнформатного альбома «Music Of the Spheres», который выйдет 15 октября на лейбле Parlophone.

Instagram.com/selenagomez Селена Гомез

Гомез поделилась своим для песни под названием «Let Somebody Go», которая станет частью девятой пластинки Coldplay в их дискографии. Согласно информации на портале The Sun, группа может выпустить сингл «в любой момент». «Крис всегда был большим поклонником Селены, и это сбывшаяся мечта, что она наконец-то поет на пластинке Coldplay», — пишет источник.

Новый сингл последует за недавно выпущенным треком «My Universe», который был создан совместно с южнокорейским бойзбэндом BTS.