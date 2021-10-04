Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник «Ростова» и сборной Норвегии Матиас Норманн, выступающий в текущем сезоне на правах аренды за «Норвич Сити», вошел в символическую сборную седьмого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 от WhoScored.

Fc-rostov.ru Матиас Норманн

2 октября «Норвич Сити» в Бернли на стадионе «Терф Мур» сыграл вничью с «Бернли». На данный момент «Норвич Сити» с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

В текущем сезоне Матиас Норманн принял участие в трех матчах за «канареек», в которых отметился одной результативной передачей.