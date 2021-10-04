Лондон, 4 октября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Американская поп-певица Билли Айлиш была подтверждена в качестве хедлайнера следующего летнего фестиваля в Гластонбери, что делает ее одним из самых юных исполнителей, когда-либо возглавлявших лайн-ап фестиваля. Об этом информирует портал NME.

Julio Enriquez Билли Айлиш

Организатор фестиваля в Гластонбери Эмили Ивис подтвердила информацию о том, что 19-летняя Айлиш возглавит лайн-ап в пятничный вечер фестиваля. «Мы счастливы объявить, что чудесная Билли Айлиш станет хедлайнером сцены «The Pyramid» в пятницу на фестивале в Гластонбери в следующем году. Она станет самым молодым сольным хедлайнером в нашей истории», — написал Ивис в Twitter.

https://twitter.com/emilyeavis/status/1444945349760663552

Айлиш анонсировала шоу в Париже 22 июня, а также два выступлении в лондонском концертном зале «O2» 25 и 26 июня в поддержку нового альбома певицы «Happier Than Ever».