Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Президент США Джо Байден привержен решимости сделать финансовую систему страны ещё более открытой и прозрачной, заявила 4 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки Whitehouse.gov

Так она ответила на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о том, что Штаты стали крупнейшим прибежищем налоговых преступников.

«Широко выражаясь, президент привержен необходимости придать дополнительную открытость как финансовой системе США, так и международной», — сказала Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал массив компрометирующих финансовых документов, получивший в СМИ прозвище «досье Пандоры».

Опубликованы около 12 млн файлов о причастности мировых политиков, высших чиновников и деятелей шоу-бизнеса к офшорным схемам.

Из документов следует, что большинство офшорных афер осуществлялось в США под прикрытием законодательства ряда штатов.

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