Рига, 4 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Во втором квартале нынешнего года в Латвии насчитывалось 25 300 свободных рабочих мест, за год их количество выросло на 4 200. Об этом сообщил портал Diena cо ссылкой на данные Центрального статистического управления.

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Сообщается, что отрасль с наибольшим количеством вакансий — обрабатывающая промышленность, где во втором квартале было 4 800 свободных рабочих мест. Много работников не хватает и в государственном управлении — 3 800, а также традиционно в таких отраслях, как торговля и автосервис — в целом 3 300 вакансий.

В здравоохранении и сфере социального ухода не хватает 2 300 работников, в строительстве — 2 200. Руководитель отдела кадров предприятия Grindeks Зане Шкутте говорит, что в последние годы наблюдается нехватка студентов-химиков, и уменьшение их числа ощущает и фармацевтическая промышленность.

Как и другие латвийские производственные предприятия, Grindeks сталкивается с нехваткой работников — количество вакансий составляют в среднем 8−10%. «Положительным моментом является то, что 50% вакансий — это созданные в течение этого года рабочие места, что связано с быстрым развитием предприятия», — отметила Шкутте.