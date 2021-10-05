5 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили возмущение латвийской пенсионерки по поводу сметаны, на банке которой был русский текст.

Светлана Рыбина, , 09:55 — REGNUM Сообщение пенсионерки из Латвии Скаидрите Краллиши о том, что она обнаружила в местном продуктовом магазине банку сметаны Лаздонского молочного комбината, на которой была нанесена надпись на русском языке, что крайне возмутило женщину, она сопроводила фотографию следующей фразой: «Что, в Латвии уже второй государственный язык?», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 4 октября в социальной сети Facebook.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну, не кушай, господи. Найди с латвийской надписью. Вот ведь идиотов-то развелось на планете», — пишет Александр Х.

Многие пользователи оказались возмущены столь русофобским отношением со стороны латвийских граждан. Люди считают недопустимым, чтобы русский язык притеснялся где бы то ни было.

«В этой ситуации можно только порекомендовать российским гражданам задуматься и перестать покупать литовские товары. Я так давно делаю, не беру товары из той страны, точно также, как эстонские и латвийские», — написал Семён М.

Некоторые комментаторы готовы пойти на ответный шаг и перестать приобретать латвийские товары в России.

В Латвии Vadim Timoshkin

«Я, кстати, тоже с 2008 года бойкотирую польские, прибалтийские и грузинские товары. Они для меня — ЯД. Я категорически не допускаю себе покупки товаров, произведенных во вражеских странах, правительства которых желают смерти российским гражданам», — пишет Геннадий К.

«Ну, давайте сейчас все в России начнут возмущаться английскими названиями и описаниями продукции, которую можно встретить на одежде, к примеру. Ну полный же идиотизм!» — возмущается Katrin D.

Часть людей вообще не понимает, как русский язык сам по себе может являться причиной для конфликта. Граждане отмечают, что в России принимают использование любого языка, а для многих это даже является скорее позитивным моментом.

«А в России всем пофигу на языки, которые кто-то где-то использует. Даже, наоборот, скорее — классно смотрелось бы что-нибудь уникальное, к примеру, на том же латвийском языке. Это привлекало бы людей. Такое бы воспринималось с позитивом, а не с ненавистью, как Латвии», — отмечает Игнат О.

«Супермаразм какой-то. Думаю, если бы на упаковке было написано на английском, она, наверное, и внимания бы не обратила. Вот до какого маразма русофобия доводит», — указывает Владимир П.

Сметана Amy Stephenson

Ряд пользователей указывает на то, что Латвия окончательно превратилась в русофобское государство, население которого готово вонзить нож в спину России.

«Что же им такого плохого русские сделали-то? Наверное, это такая «благодарность» из-за освобождения от немцев во Вторую мировую войну. Позорище», — пишет Филипп А.

«Вот насколько русофобия людям мозги в Латвии проела, что они боятся уже русских надписей. Довели своё население до безумия. В России нет такой истошной ненависти даже к американцам, которые реально превратились в империю зла и чинят козни Российской Федерации тут и там. Это какое-то сумасшествие откровенное», — пишет Олег Н.

Напомним, 4 октября пенсионерка из Латвии Скаидрите Краллиша сообщила в своём Twitter о том, что обнаружила в местном продуктовом магазине банку сметаны Лаздонского молочного комбината, на которой была нанесена надпись на русском языке, что крайне возмутило женщину, она сопроводила фотографию следующей фразой: «Что, в Латвии уже второй государственный язык?»