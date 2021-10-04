Калининград, 4 октября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. 2 октября на официальном сайте российского футбольного клуба «Балтика», выступающего во втором по силе чемпионате России, объявили о назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды. Игнашевич сменил на новом месте работы 42-летнего Евгения Калешина.

Soccer.ru Сергей Игнашевич

Калешин подал в отставку после поражение «Балтики» от «Текстильщика» со счетом 2:3 в матче 14-го тура Футбольной Национальной Лиги 2021/22.

На данный момент «Балтика» с восемнадцатью очками идет на тринадцатой позиции в турнирной таблице ФНЛ.

В период с 2020 по 2021 годы Игнашевич возглавлял московское «Торпедо».