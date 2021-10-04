Ижевск, 4 октября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. По итогам конкурса по предоставлению субсидий из бюджета Удмуртии социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) определили 18 организаций — победителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Всего на конкурс было подано 127 заявок.

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Общая сумма грантов для всех победителей составит 20 млн рублей.

«Проекты победителей направлены на улучшение качества жизни людей пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов и их семей, развитие массового спорта, дополнительное образование и творчество детей и молодежи, межнациональное сотрудничество», — отметил глава минэкономики региона Михаил Тумин.

В числе проектов, которые получат бюджетное финансирование — школа по информационной безопасности для детей и подростков, фестиваль по танцевальному спорту, инклюзивный спортивный турнир, школа семейного ухода.

Самый значительный объем финансирования запрашивала Удмуртская республиканская детская общественная организация Центр танцевального спорта «Динамо» — 1,999 млн рублей на организацию фестиваля танцевального спорта, Кубка президента Удмуртии, посвященного памяти первого президента республики Александра Волкова.

Средства будут предоставлены уже в этом году, на реализацию социально значимых инициатив гранты выделяют Фонд президентских грантов и Правительство Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре были подведены итоги первого конкурса на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Проекты инициатив подавались в восьми тематических направлениях. Самыми популярными среди участников конкурса стали: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей» (33,4% заявок); «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность» (24,6% заявок); «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (10,7% заявок).