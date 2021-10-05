Вашингтон, 5 октября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В округе Марикопа, штат Аризона, наблюдается всплеск численности комаров, зараженных лихорадкой Западного Нила (ВЗН). Для решения проблемы власти призывают жителей лишить этих насекомых источника воды, сообщает 4 октября Fox News.

Комар

В округе, где находится столица штата Финикс, зарегистрировано более 200 случаев заболевания людей и 12 смертей по состоянию на 30 сентября, согласно статистике Экологической службы. Для сравнения, в прошлом году в округе было зарегистрировано всего три случая заболевания и один смертельный исход.

Власти округа призывают жителей принять меры, чтобы лишить комаров воды, которая необходима для процесса размножения насекомых. Это можно сделать, опустошив, осушив или накрыв все, что может содержать воду.

Напомним, что ВЗН — это заболевание, вызываемое вирусом, который распространяется в основном через укусы комаров. По данным экологической службы округа Марикопа, в редких случаях вирус передается через переливание крови, пересадку органов или от матери к ребенку. Эксперты в области здравоохранения утверждают, что только у одного из пяти инфицированных проявляются какие-либо симптомы.