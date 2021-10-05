Вашингтон, 5 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Электрик из Пенсильвании, работавший на стройплощадке во Флориде, напал с бейсбольной битой и ножом на группу людей, в результате чего трое погибли, сообщает 4 октября Fox News,

Pxhere.com В тени

Подозреваемый, которого зовут Шон Руньон, 39 лет, работал в штате Флорида, в электротехнической компании из Пенсильвании, выполнявшей работы для супермаркетов Publix.

После спора на работе он вернулся в арендованное компанией жилье и напал на нескольких человек, сообщил шериф округа Полк Грейди Джадд на пресс-конференции.

Власти сообщили, что Руньон ударил кулаком начальника на работе около 2 часов ночи 1 октября и скрылся. Его не видели до 9:45 утра 2 октября, когда полиция получила сообщение об убийстве в Давенпорте, штат Флорида, в районе, где Руньон и его коллеги жили у своего работодателя. По словам властей, Руньон забил одну жертву до смерти, когда та спала в кровати, а вторая жертва была найдена мертвой на крыльце дома. Третья жертва была сильно избита и умерла в больнице 2 октября вечером.

Четвертую жертву Руньон ударил, но ей удалось спастись, сообщили власти. Еще три жертвы, включая 7-летнюю девочку, спаслись без вреда для здоровья. После нападения Руньон убежал и постучал в дверь дома в Лейк-Уэльсе, штат Флорида, весь в крови и сказал домовладельцам, что его изнасиловали. Затем он сбросил окровавленную одежду и по предложению домовладельцев отправился в больницу. В больнице полиция взяла его под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в округе Лос-Анджелеса, США, полиция обнаружила тело отставного детектива в морозильной камере в гараже дома, сообщает 22 сентября Fox News.