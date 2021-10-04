Сыктывкар, 4 октября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. В Коми от гриппа планируют привить 500 тысяч человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском минздраве, в регион уже поступило почти 79 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» и около 133 тысяч доз препарата «СовиГрипп».

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

"Сезонный грипп может дать тяжёлые осложнения при любом заболевании. Чтобы надежно защитить себя от опасных последствий гриппа, необходимо дополнительно обезопасить себя и окружающих с помощью прививки. Вакцины, которые поступили в регион, имеет очень хорошие отзывы, а вакцина «Ультрикс Квадри» защищает сразу от четырёх штаммов сезонного гриппа», — заявила главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Коми Нина Овчинникова.

Как сообщало ИА REGNUM, новый сезон гриппа в России будет напряженным и потому жителями страны необходимо вакцинироваться от этого заболевания, заявил министр здравоохранения РФМихаил Мурашко.