Рим, , 21:59 — REGNUM По предварительным данным, в трех крупных городах Италии на выборах мэра понадобится проведение вторых туров, передают национальные СМИ в понедельник, 4 октября.

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Речь о Турине, Триесте и Риме, где во втором туре, вероятно, будут противостоять друг другу представитель правой коалиции Энрико Микетти и кандидат от леволибералов, экс-министр экономики Роберто Гуалтьери.

Как сообщалось ранее, местные выборы в трех других крупных городах Италии (Милане, Неаполе и Болонье) выигрывают леволибералы, при этом победу на губернаторских выборах в Калабрии одерживает представитель правых партий.