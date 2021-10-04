Карелия, 4 октября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Прапорщик, служивший по контракту в одной из частей ВС России, найден мёртвым в Прионежском районе Карелии, сообщает 4 октября региональное управление Следственного комитета РФ.

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На данный момент известно, что 26-летний военнослужащий проходил службу в воинской части, расположенной в Бесовце. По предварительной информации, мужчина мог покончить с собой.

На данный момент СК подтверждает только факт гибели военнослужащего. Причины трагедии пока не установлены.

На месте происшествия работает следственная группа. Командование части также проводит проверку.