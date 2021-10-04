Рим, 4 октября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Партия «Братья Италии» поддержит кандидатуру нынешнего премьер-министра Марио Драги на пост президента страны, если одновременно с избранием нового президента в стране пройдут и досрочные парламентские выборы, с таким заявлением выступила в понедельник, 4 октября, лидер партии Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

С соответствующей инициативой ранее выступили представители других правых партий. Национальные выборы в Италии должны пройти в марте 2023 года. Если не провести выборы досрочно, то разношерстная «широкая коалиция» Марио Драги весь последний год до выборов будет заниматься склоками, а не работой, полагают правые: следует провести досрочные выборы, тогда можно будет сформировать более устойчивую коалицию.

Президента Италии выбирают депутаты. Формально он является главой государства, однако реальных полномочий больше у главы правительства. Полномочия действующего президента Серджо Маттареллы заканчиваются в начале 2022 года, он уже заявил, что не намерен идти на второй срок.