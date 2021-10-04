Ижевск, 4 октября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. С начала года предприятия Удмуртии экспортировали 175 тонн сухой молочной сыворотки в Китай. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Молочные продукты

Очередная партия общим весом 49,95 тонн признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствует требованиям страны-импортера. Отправку партии заказчику проконтролировали специалисты управления.

Кроме того, ещё одна партия куриного яйца в количестве 437,760 тыс. штук была направлена в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Разрешение на вывоз оформлено в автоматизированной системе ветеринарного надзора «Аргус». С начала года в ОАЭ отправили 875,16 тыс. штук этого вида продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия куриных яиц была отправлена в ОАЭ в августе текущего года. Отгрузку первой партии провели с площадки ООО «Птицефабрика «Вараксино». Продукция была направлена морским путем через Новороссийск в порт Джебель-Али Дубая. В пункт назначения груз должен был прибыть в конце августа — начале сентября.

Договоренности о поставках были достигнуты на Международной выставке GULFOOD-2020.

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