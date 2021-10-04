Рига, 4 октября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Согласно официальной статистике Латвии, дети с аутизмом в стране есть, подростки тоже, а взрослых после тридцати лет — ни одного. На парадоксальную ситуацию обратил внимание латвийский телеканал LTV7.

Picserver.org Аутизм

Удивительной статистику делает то, что расстройство аутистического спектра вылечить невозможно.

По утверждению журналистов телеканала, взрослые с аутизмом в Латвии все-таки есть, но они живут с другими диагнозами, их лечат совсем от других болезней, и они не получают терапию, которая была им большой поддержкой.

Одна из таких пациенток начала борьбу с системой, она пытается получить свой настоящий диагноз. По словам женщины, как только дети с аутизмом достигают совершеннолетия, их «раскидывают» по другим диагнозам, например, умственная отсталость или шизофрения. Саму ее в 18 лет записали как больную шизофренией, и назначили соответствующее лечение.

«Чтобы поставить автоматически другой диагноз, надо было лечь в больницу, с этого кончается моя жизнь. Начинаются курсы лечения того, что невозможно вылечить в принципе. Тринадцать таблеток в день, с утра до вечера, как просыпаешься, так сразу таблетки. Твоя жизнь останавливается. Ты не можешь ничего делать, кроме как сидеть, и изо рта просто льются слюни, и всё», — рассказала пациентка.

Это лечение, по словам собеседницы, причинило ее здоровью непоправимый вред. Она также объяснила, почему в Латвии нет взрослых с аутизмом: «Это невыгодно для страны. Если я получаю такой диагноз, власть должна предлагать какие-то варианты, чтобы реабилитация и так далее. В нашей стране уже для детей с десяти лет этой реабилитации уже почти нет ее. Что говорить про взрослых людей?».