Москва, 4 октября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. 4 сентября издание «Чемпионат» сообщило, что бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не пойдет работать в «Локомотив» в случае увольнения главного тренера «железнодорожников» Марко Николича.

Артур Стабулниекс Доменико Тедеско

Ранее сообщалось, что Николич будет уволен из московской команды в ближайшее время. Сербский специалист получит 3 миллиона евро компенсации.

На данный момент «Локомотив» с семнадцатью очками после десяти первых туров идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

«Железнодорожники» не могут победить на протяжение пяти матчей. В последний раз «железнодорожники» побеждали 11 сентября в матче седьмого тура РПЛ 2021/22 с «Крыльями Советов» (2:0).