Генуя, Италия, 4 октября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Ливни в североитальянской провинции Лигурия (Генуя) в понедельник, 4 октября, привели к подтоплению улиц в нескольких городах и временному закрытию для движения национальной автодороги между Савоной и Турином.

Aufgang Наводнение

По данным местных властей, за 12 часов в разных частях провинции выпало до 600 мм осадков.

В ближайшие дни ожидаются новые ливни, помимо Лигурии, они могут затронуть и две соседние провинции — Ломбардию (Милан) и Пьемонт (Турин).