Москва, 4 октября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Блогер Андрей Петров высказался относительно поведения и творчества блогера и рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева). Он опубликовал пост на эту тему в историях своего Instagram-аккаунта 4 октября.

Скриншот с YouTube Блогер Андрей Петров

«В свою очередь скажу, что я буду тебя давить, давить и ещё раз давить, пока тебя не отменят. Я этого добьюсь», — пригрозил Инстасамке блогер. «Не всё в мире измеряется деньгами и поэтому ты будешь постоянно несчастна», — считает Петров.

Ранее Андрей Петров раскритиковал клип Инстасамки на песню Juice. На что рэп-исполнительница ответила, что у неё «есть бабки» и она будет снимать видеоролики, пока её недоброжелатели «не взорвутся от злости и чувства собственной ничтожности».