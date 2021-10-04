Бергамо, Италия, 4 октября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Коалиция сторонников «ЛГБТ-ценностей» впервые в истории провела трех своих представителей в органы власти на местных выборах в Италии, сообщают национальные СМИ в понедельник, 4 октября.

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В частности, представители указанного движения получили одно место в местном совете депутатов в городке Мортероне и двоих — в Вальнегре.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, в трех крупных городах Италии (Милане, Болонье, Неаполе) победу на выборах мэров в первом туре одержали представители леволибералов, еще в трех городах (Турин, Триест, Рим) ожидаются вторые туры.