Ижевск, 4 октября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. В Первомайский районный суд Ижевска с утвержденным обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении 16 жителей Удмуртии, Кировской области и Екатеринбурга, которых будут судить за вынуждение пенсионеров к установке дополнительного газового и противопожарного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

https://39.mchs.gov.ru/ Пожарный извещатель

По версии следствия, мужчины, облаченные в одежду, похожую на форму сотрудников газовых компаний, используя поддельные удостоверения, представлялись сотрудниками газоснабжающих и противопожарных организаций. Они убеждали пенсионеров, ветеранов и инвалидов в необходимости установки пожарных извещателей, детекторов дыма и сигнализаторов загазованности, предупреждая, что за их отсутствие может быть назначен штраф. Приборы преступники продавали по ценам значительно выше рыночных.

За полтора года жертвами лже-газовщиков стали около 550 жителей Удмуртии и Кировской области. Сумма ущерба оценивается почти в 3 млн рублей.

«В ходе следствия потерпевшим возмещен ущерб на сумму 862 тыс. рублей. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 3 млн рублей», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичная банда орудовала в Пермском крае. Организатором преступной группы стал 22-летний житель Перми. В соучастники он привлек четверых человек. Сейчас их уголовные дела находятся в суде. Жертвами банды лже-газовщиков стал 31 человек. Ущерб оценивается в 1,4 млн рублей. Злоумышленники во всех случаях использовали одну и ту же схему: они представлялись сотрудниками социальной службы или газовщиками.

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