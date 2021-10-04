Оттава, 4 октября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Автомобильный мост «Амбассадор», связывающий территории Канады и США, остаётся частично закрытым после сообщений об обнаружении взрывчатки в одной из машин, сообщает 4 октября управление полиции канадского города Виндзор на своей странице в Twitter.

Бомба

Мост между городами Виндзор и Детройт частично открылся для движения автотранспорта.

Правоохранители заявляют, что прямой угрозы безопасности уже нет, но полицейские по-прежнему находятся на месте предположительного обнаружения взрывчатки.

Причиной перекрытия моста стало подозрение на наличие взрывчатых веществ в автомобиле, который досматривали полицейские.

Стоит отметить, что автомобильный мост между Виндзором и Детройтом имеет длину около 2,3 тыс. метров.