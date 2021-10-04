Нарьян-Мар, 4 октября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Ненецком автономном округе выявили 38 случаев COVID-19. На лечении находятся 202 ковид-пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

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По данным ведомства, стационарное лечение получают 48 человек, амбулаторное — 154.

Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2 345 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2 192 человека. стационарное лечение получают 48 человек, амбулаторное — 154.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 25 781 носителя коронавируса, 883 пациента скончались.