Белград, 4 октября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Министерство обороны Боснии и Герцеговины отменило совместные военные учения с Сербией, которые должны были пройти на полигоне «Маняча» с 9 по 16 октября. Об этом сообщило министерство обороны Сербии 4 октября.

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В сообщении сербского военного ведомства подчеркивается, что эти учения стороны планировали более шести месяцев.

«Министерство обороны Республики Сербии остается партнером БиГ и Республике Сербской и надеется на осуществление совместных инициатив в будущем», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, что член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик после встречи с министром обороны Небойшей Стефановичем в марте этого года заявил о планах проведения первых совместных учений Вооруженных сил БиГ и Армии Сербии на горе Маняча.