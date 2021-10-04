Москва, 4 октября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Биржевая стоимость акций ведущих американских IT-компаний падает из-за глобального сбоя в соцcетях, свидетельствуют данные торгов 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

Так, акции Facebook Inc потеряли с момента начала массового сбоя 5,8% от значения с момента открытия биржи. Акции Twitter потеряли 6,7%, Alphabet — 3%, Amazon — 2,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сбой наблюдается в Facebook и на его платформах, Google, TikTok, Telegram, Amazon.