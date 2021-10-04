Москва, 4 октября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала о романе с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым. Об этом 4 октября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Лена Катина. Бывшая солистка группы «Тату»

По словам артистки, она познакомилась со Спиридоновым во время работы — она была одним из приглашённых артистов на его день рождения. «Мы встречаемся с июля этого года, и это по сути был служебный роман… Дима очень харизматичный человек, и я безумно рада, что он никак не связан с шоу-бизнесом», — призналась Катина.

Ранее Лена Катина объявила о воссоединении группы «Тату». Официальный трибьют коллектива запланирован на весну 2022 года.