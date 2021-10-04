Мадрид, 4 октября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. 29-летний испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско может перейти в «Эвертон» в зимнее трансферное окно. Руководство «ирисок» видит в футболисте замену ушедшему в катарский «Аль-Райян» Хамесу Родригесу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иско

После семи первых туров «Эвертон», набрав четырнадцать очков, расположился на пятой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона 2021/22.

В текущем сезоне Иско принял участие в шести матчах испанской Примеры, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Мальорки».

Иско перешел в «Реал» 1 июля 2013 года из «Малаги» за 30 миллионов евро. Текущее соглашение испанца с мадридским клубом рассчитано до середины 2022 года.