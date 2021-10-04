Киев, 4 октября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. 24-летний полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022. Футболист только-только восстановился от повреждения и вернется к тренировкам 8−10 октября. Об этом 4 октября сообщил главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

В текущем сезоне Александр Зинченко принял участие в трех матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку.

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» 4 июля 2016 года из «Уфы» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость украинского полузащитника составляет 28 миллионов евро. Соглашение футболиста с «горожанами» рассчитано до середины 2024 года.

9 октября сборная Украины в матче отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграет со сборной Финляндии. Через три дня подопечным Петракова предстоит встретиться со сборной Боснии и Герцеговины.