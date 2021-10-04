Чебоксары, 4 октября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам проверки прокуратуры Калининского района в отношении генерального директора компании — застройщика жилого комплекса «Алые паруса» в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по статьям о превышении полномочий и использовании средств дольщиков в нарушение требований законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Установлено, что участие в долевом строительстве 25-этажного дома в ЖК приняли жители республики по 240 договорам. Срок сдачи объекта был назначен на 1 сентября 2018 года. Однако в установленные сроки работы не были завершены.

Выявлены факты привлечения застройщиком 14,3 млн рублей, полученных от дольщиков, без использования специализированного счета. При этом 3,5 млн рублей были потрачены на цели, не связанные со строительством.

«Кроме того, на отдельные строящиеся объекты права переданы аффилированному лицу по существенно заниженной стоимости», — подчеркнули в прокуратуре.

Материалы по результатам проверки прокуратура направила в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Против гендиректора ООО «Специализированный застройщик «ГрандСтрой» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов») и ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Вопросы восстановления прав дольщиков находятся на контроле прокуратуры.

В следственном управлении СКР по республике уточнили, сделку по заниженной стоимости подозреваемая заключила со своим отцом, разница с фактической стоимостью будущего жилья составила 600 тыс. рублей. Это привело к неспособности организации исполнять обязательства перед участниками долевого строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о доме по улице Энергетиков, 6 в Чебоксарах. Первоначально срок строительства дома составлял 3,5 года, но фактически он возводится уже около шести лет. На встрече с дольщиками, которая прошла в ноябре 2020 года, планировалось сдать дом в эксплуатацию в декабре. Затем был определен новый график, согласно которому все работы планировалось завершить в мае 2021 года. Позднее разрешение на строительство было продлено до декабря 2021 года.

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