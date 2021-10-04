Вашингтон, 4 октября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Модель Эмили Ратаковски заявила, что исполнитель Робин Тик трогал её грудь во время съёмок клипа на песню Blurred Lines. Об этом 4 октября пишет издание Е!

Кадр из клипа на песню Blurred Lines Эмили Ратаковски и Робин Тик

«Внезапно, из ниоткуда, я почувствовала прохладу и чуждость незнакомых рук, обнимающих сзади мою обнаженную грудь. Я инстинктивно отодвинулась, глядя на Робина Тика», — сообщает модель. Она также призналась, что тогда Тик употреблял алкоголь перед съёмками клипа.

ИА REGNUM напоминает, что композиция Blurred Lines была записана Робином Тиком в 2013 году при участии продюсера Фаррелла Уильямса и рэпера T.I. Тогда композиция стала международным хитом №1в 24 странах.